ПВЗ Wildberries появятся в частных домах

С сегодняшнего дня пункты выдачи заказов Wildberries разрешено открывать в частных домах. Начался приём заявок.

Пункт выдачи может появиться в любом частном доме в населённых пунктах, деревнях и посёлках с населением не более 5 тыс. жителей. При этом следует учесть, что жилой дом не должен находиться в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ).

В выбранном партнёром помещении главное, чтобы было место для хранения и выдачи заказов. Кроме того, понадобятся стол для выдачи заказов, одна камера видеонаблюдения, смартфон, планшет или ноутбук для работы, сообщает пресс-служба Wildberries & Russ.