07 Октября 2025
Происшествия Южный ФО В России
Фото: telegram-канал &quot;112&quot; / t.me/ENews112

Baza: Семья Цапка полностью возместила ущерб от аварии, устроенной его дочерью

Семья главаря кущевской ОПГ Сергея Цапка полностью возместила ущерб за дом, разрушенный его дочерью, пишет Baza.

По данным телеграм-канала, стороны сошлись на 2,5 млн — в эту сумму входят и работы по ремонту здания, и компенсация морального вреда.

Отмечается, что хозяин дома претензий больше не имеет и в суд не пойдет.

30 сентября 25-летняя Анастасия Цапок на большой скорости врезалась в стену частного жилого дома в селе Николаевка под Таганрогом на своем Mercedes GT63 (стоимостью около 20 млн руб.). Хозяев дома в этот момент не было, но стена здания была разрушена.

Сама Цапок и ее пассажир врачей не требовали, но полиция доставила их на медосвидетельствование. Свидетели аварии говорили, что девушка и ее друг вели себя будто под действием алкоголя.

Сообщалось, что пенсионера-хозяина дома не устроила сумма компенсации, предложенная семьей гонщицы. Он также отказался от помощи местной администрации, выразившей готовность помочь с восстановлением дома. Мужчина заявил, что пока заморозит все как есть, дождется проведения экспертизы и пойдёт в суд.

Теги: анастасия цапок, дтп, дом


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

