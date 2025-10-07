В Упорово строят сети к новым очистным сооружениям

В Упоровском округе Тюменской области реализуют проект строительства централизованной системы отведения и очистки хозяйственно-бытовых стоков, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области. К возводимым очистным сооружениям от жилых домов и административных зданий протягивают самотечные и напорные коллекторы.

Общая протяженность сетей составит более восьми километров. Из них почти 5,6 километра будут протянуты по поселку с соблюдением естественного уклона. Разветвленная сеть самотечных коллекторов соберет стоки от зданий и направит на насосные станции, которые по напорным коллекторам перекачают их на очистку. Поселковые сети готовы на 90%.

Обеспечивать транспортировку сточных вод будут пять насосных станций. Две из них уже смонтированы, третья – в процессе.

"В населенных пунктах Тюменской области растет уровень благоустройства жилья. Жители заводят воду в дома, организуют септики. Это ставит перед сферой ЖКХ серьезные задачи по очистке стоков. Пример Упоровского округа можно считать показательным. В прошлом году на полную мощность запустили станцию водоочистки. Сейчас создаем централизованную систему водоотведения. Четко выдерживаем вектор на единое по региону качество услуг", – отметил директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев.

Строительство очистных сооружений канализации идет в Юргинском округе. Возведение и развитие подобных системы водоотведения – основная часть всех концессионных соглашений в сфере водоснабжения, которые уже работают в регионе или планируются к заключению.