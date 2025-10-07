В вузы России принято без экзаменов на 11% больше абитуриентов

Вузы России подвели итоги приёмной кампании. Как оказалось, количество абитуриентов, принятых без экзаменов, выросло на 11% в сравнении с прошлым годом.

В 2025 г. в российские вузы поступили на 11% больше победителей и призёров школьных олимпиад, которые имели право быть зачисленными без результатов ЕГЭ и вступительных испытаний. Всего в вузы зачислили 9,46 тыс. олимпиадников, это 1,5% от общего числа бюджетных мест в этом году (619 тыс.). В прошлом году в российские университеты поступили 8,53 тыс. победителей и призеров олимпиад, сообщили РБК в пресс-службе Министерства науки и высшего образования.

В августе стало известно, что количество принятых по отдельной квоте для участников СВО и их детей абитуриентов в российских вузах в этом году увеличилось на 74%, в абсолютных числах это более 28 тыс. человек. При этом в некоторых престижных вузах с большим конкурсом квота до конца не выбрана – руководство университетов связывает это со сложностью обучения, ведь оценки уже будут выставлять не по квоте.