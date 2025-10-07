Власти Среднего Урала отрицают возможный дефицит топлива в регионе

В Свердловской области не наблюдается дефицита топлива. Об этом Накануне.RU заявили в департаменте информационной политики региона.

"По информации крупных поставщиков топлива, в регионе нет дефицита и есть достаточные запасы. Перебоев в поставками бензина нет. В Свердловской области не вводились ограничения", — сообщили в департаменте.

Ранее сообщалось, что сеть АЗС Tamic Energy с 3 октября временно ограничила продажу топлива до 30 литров бензина и 70 литров дизеля на одну единицу техники.

"Вводятся временные ограничения. В данный момент возникли трудности с логистикой, но мы решаем вопрос. Надеемся на ваше понимание. С 03.10.2025 г. устанавливается лимит на единоразовую заправку топлива в размере не более 30 (тридцати) литров бензина и 70 (семидесяти) литров дизельного топлива на одну автомашину/единицу техники", - рассказали Накануне.RU в Tamic Energy.

В правительстве региона отметили, что это индивидуальная проблема одной отдельной фирмы и поднимать панику не стоит.