В свердловском ГУФСИН отрицают привилегии для мусульман в СИЗО Екатеринбурга

В ГУФСИН России по Свердловской области заявили, что у мусульман, которые содержатся в следственном изоляторе Екатеринбурга, нет никаких привилегий по сравнению с другими арестантами.

Ранее в Сети появилась информация, что содержащиеся в екатеринбургском СИЗО и состоящие в мусульманской общине якобы пользуются некими "особыми привилегиями". Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе свердловского ГУФСИН, это не соответствует действительности.

"Никаких послаблений обвиняемым, подозреваемым и осужденным, исповедующим ислам, в СИЗО нет. Данные граждане содержатся в соответствии с установленными законодательством нормами и правилами", - заявили в ведомстве.

В частности утверждалось, что мусульмане якобы имеют самодельные плиты и готовят на них еду. В ГУФСИН отметили, что использование в камерах электрических плит для приготовления пищи запрещено законом.

"Горячее питание в СИЗО готовится в общем пищеблоке. Какой-либо разницы в гарантированном питании для лиц, содержащихся в учреждении, не существует", - подчеркнули в ведомстве.

Там добавили, что никаких жалоб и заявлений по данному вопросу в ГУФСИН не поступало.