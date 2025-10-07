В Прикамье организатор убийства добился перевода из ИК строгого режима, отсидев половину срока

Кунгурский городской суд решил перевести в колонию-поселение Анатолия Хмелёва, который отсидел полсрока из отмеренных восьми лет строгого режима, сообщает "РБК Пермь". Наказание назначено за организацию убийства по найму генерального директора и совладельца "Кунгурская автоколонна 1597" Владимира Федянина, сын которого задолжал Хмелёву 22,6 млн руб. Роль киллера за 800 тыс. руб. исполнил негласный сотрудник полиции, для отчета он предъявил фотографии якобы убитого бизнесмена.

Анатолий Хмелёв был задержан в Перми в мае 2021 года. С тех пор он находится за решёткой. В ноябре того же года Свердловский районный суд признал Хмелёва виновным в организации и приготовлении к убийству по найму (ч. 3 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ) и приговорил его к 8 годам заключения в ИК строгого режима с ограничением свободы один год. В доход государства конфискована наличность в 800 тыс. руб., которую Хмелев вручил предполагаемому исполнителю.

Мотивом особо тяжкого преступления названы долги директора "Перевозчик" Валентина Федянина, единственного сына Владимира Федянина. В случае смерти отца Федянин-младший стал бы наследником многомиллионного имущества. Кунгурский городской суд 5 декабря 2022 года взыскал с Хмелёва в пользу Федянина-старшего 800 тыс. руб. — компенсацию за пережитое.

Отбывая наказание в ИК-12 (Губаха), Хмелёв в декабре 2024 года попросил уменьшить срок на 300 дней. Губахинский городской суд отказал. В июне 2025-го осужденного перевели в ИК-40 (Кунгур). Тогда Хмелёв ходатайствовал о замене отбывания наказания в ИК строгого режима на принудительные работы в исправительном центре. Судья Кунгурского городского суда Екатерина Садовская отказала.

С 2022 года по 2025-й Хмелёв допустил 12 нарушений, за что получил выговоры и водворение в ШИЗО на 15 суток. Администрация ИК-12 дала ему отрицательную характеристику. Администрация ИК-40 и прокуратура возразили против перевода на принудительные работы, отмечено в решении. Слушания апелляционной жалобы Хмелева назначены в Пермском краевом суде на 7 октября.

3 октября судья Кунгурского городского суда Светлана Карташова удовлетворила новое ходатайство Хмелёва — об изменении вида исправительного учреждения. Если постановление не будет в течение 15 суток оспорено потерпевшим и прокуратурой, осужденного переведут в колонию-поселение.