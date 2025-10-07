Роспотребнадзор опроверг сообщения о массовых вспышках Коксаки

В Роспотребнадзоре заявили, что сообщения о якобы массовых вспышках вируса Коксаки в России не соответствуют действительности.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация с энтеровирусными инфекциями в стране стабильная, пишет РИА Новости.

Ранее СМИ сообщили, что в России зарегистрирована вспышка вируса Коксаки. Его могли привезти туристы, отдыхавшие в теплых странах в бархатный сезон. Известно о заболевании во Владимире, Уфе, Тюмени, Архангельской области и Красноярском крае.

До этого Baza сообщила, что в регионах родители жалуются на случаи заражения детей вирусом Коксаки. Сообщения поступают в Уфе, Орле, Владимире, Тюмени, Новосибирске, Архангельской области, Красноярском крае. В одной из частных клиник телеграм-каналу подтвердили, что рост заболеваемости действительно наблюдается, это регулярное сезонное явление.