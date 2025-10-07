Билеты в театры в России дорожают быстрее инфляции

В России дорожают билеты в театры. За последние два года цены выросли примерно на четверть.

С начала года цена билета в среднем выросла на 13% (до 2706 руб.), это данные "Яндекс Афиши". О 10-процентном росте цен сообщает сервис Kassir.ru. Таким образом, стоимость посещения театров растет быстрее инфляции.

Самые быстрые темпы роста цен зафиксированы в Санкт-Петербурге, Москве.

Участники рынка отмечают, что подъем стоимости билетов не отпугивает театралов – спрос остается высоким, продажи в январе-сентябре в натуральном выражении выросли на 19%, пишут "Ведомости".