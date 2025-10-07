Лукашенко поздравил Путина с 73-летием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с днём рождения. Сегодня президенту России исполнилось 73 года.

"Российский народ прочно связывает с Вашим именем значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отчизны, рост авторитета и усиление роли России в мире. Принципиальность и целеустремленность, верность долгу и политическая мудрость, исключительная преданность Родине и твердая воля в отстаивании ее национальных интересов снискали Вам всенародное признание в обществе и уважение зарубежных коллег", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обычно старается провести свой день рождения с родными. Также он в этот день общается с главами других государств.

"Чаще всего у него получается "служебное празднование", то есть он использует это для того, чтобы как-то пообщаться со своими коллегами, с главами других государств. Такое тоже часто случается", - отметил Песков.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 г. в Ленинграде. Мать – Мария Шеломова, отец – Владимир Спиридонович, участник войны, в 50-е годы служил в охране вагоностроительного завода, позже был мастером на заводе.

После войны семья Путиных поселилась в комнате в коммуналке, в обычном питерском доме в Басковом переулке. 28 июля 1983 г. женился на Людмиле Шкребневой.

В 1985 г., перед отъездом в Германию, у супругов родилась дочь Мария. Младшая, Катерина, родилась в 1986 г., уже в Дрездене. Обеих девочек назвали в честь бабушек – Марии Ивановны Путиной и Екатерины Тихоновны Шкребневой.

Впервые Владимир Путин избран президентом России 26 марта 2000 г. 7 мая 2000 г. впервые вступил в должность.