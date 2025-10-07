Лукашенко поздравил Путина с 73-летием

07 Октября 2025
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика В России За рубежом
Фото: kremlin.ru

Лукашенко поздравил Путина с 73-летием

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина с днём рождения. Сегодня президенту России исполнилось 73 года.

"Российский народ прочно связывает с Вашим именем значимые социальные достижения, динамичное экономическое развитие, укрепление государственности и суверенитета Отчизны, рост авторитета и усиление роли России в мире. Принципиальность и целеустремленность, верность долгу и политическая мудрость, исключительная преданность Родине и твердая воля в отстаивании ее национальных интересов снискали Вам всенародное признание в обществе и уважение зарубежных коллег", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин обычно старается провести свой день рождения с родными. Также он в этот день общается с главами других государств.

"Чаще всего у него получается "служебное празднование", то есть он использует это для того, чтобы как-то пообщаться со своими коллегами, с главами других государств. Такое тоже часто случается", - отметил Песков.

Владимир Путин родился 7 октября 1952 г. в Ленинграде. Мать – Мария Шеломова, отец – Владимир Спиридонович, участник войны, в 50-е годы служил в охране вагоностроительного завода, позже был мастером на заводе.

После войны семья Путиных поселилась в комнате в коммуналке, в обычном питерском доме в Басковом переулке. 28 июля 1983 г. женился на Людмиле Шкребневой.

В 1985 г., перед отъездом в Германию, у супругов родилась дочь Мария. Младшая, Катерина, родилась в 1986 г., уже в Дрездене. Обеих девочек назвали в честь бабушек – Марии Ивановны Путиной и Екатерины Тихоновны Шкребневой.

Впервые Владимир Путин избран президентом России 26 марта 2000 г. 7 мая 2000 г. впервые вступил в должность.

Теги: Александр Лукашенко, Владимир Путин, день рождения


