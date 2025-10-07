Вторая за несколько дней шиномонтажка сгорела в Екатеринбурге

В Екатеринбурге сгорела уже вторая за несколько дней шиномонтажная мастерская.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС по Свердловской области, сегодня утром поступил сигнал о пожаре на улице Орденоносцев в уральской столице. Прибывшие на место огнеборцы установили, что горит здание шиномонтажной мастерской и автомойки.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров. На тушение специалистам потребовалось чуть меньше часа. Как уточнили в МЧС, людей в здании не было, пострадавших нет.

Напомним, что в минувшую субботу в Екатеринбурге сгорела шиномонтажка на улице Зоологическая на Юго-Западе.