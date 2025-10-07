В США в пятый раз провалилась попытка принять бюджет, чтобы завершить шатдаун

В понедельник в Сенате США в пятый раз провалилась попытка принять хотя бы краткосрочный бюджет (до 21 ноября), чтобы прекратить шатдаун.

Теперь ожидается, что приостановка работы правительства и всех федеральных органов страны продлится еще минимум неделю. Республиканцы и демократы лишь обмениваются взаимными обвинениями, никто не готов идти на уступки по бюджету.

Хотя никакого прогресса нет, президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что, по его мнению, "прогресс достигнут".

Демократы настаивают на сохранении налоговых льгот на медицинское страхование. Они не готовы исключить этот пункт ни из одного варианта компромиссного бюджета. Трамп ранее заявил, что готов обсуждать этот вопрос, но не раньше, чем демократы дадут принять хотя бы временный бюджет.