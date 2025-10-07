07 Октября 2025
Экономика Томская область
Фото: t.me/mazur_70

Владимир Мазур: На 138 км автодорог Томской области завершена укладка асфальта

На региональных автомобильных дорогах Томской области  завершили укладку асфальта общей протяжённостью 138 километров. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Владимир Мазур.

Самый большой объем работ был выполнен в Кожевниковском районе, уложено 45 километров на трассе Мельниково – Кожевниково – Изовка.

(2025)|Фото: пресс-служба губернатора Томской области

На севере области обновлены участник на трассах Каргала – Бакчар, Томск – Каргала – Колпашево, Могильный Мыс – Парабель – Каргасок, Бакчар – Подгорное – Коломино.

В Томском районе отремонтированы участки на автодорогеТомск – Ярское. А в Первомайском районе привели в порядок дорогу от районного центра в сторону посёлка Орехово.

(2025)|Фото: t.me/mazur_70

Ремонтные работы осуществляли при поддержке национального проекта «Инфраструктура для жизни» на 11 объектах региональных дорог. На данный момент асфальтирование завершено на всех запланированных участках. Часть объектов готова к сдаче, на некоторых продолжается инженерное обустройство: монтаж дорожных знаков, сигнальных столбиков, барьерного ограждения. 

"В этом году решили привести в порядок не только опорные участки областных трасс с большой проходимостью, но и те, что ведут от районных центров к малым населённым пунктам. Состояние таких дорог тоже должно быть безопасным для жителей, обеспечивать транспортную доступность удалённых сёл", - отметил Владимир Мазур.

Губернатор также сообщил какие ремонтные дорожные работы будут проведены в Томской области в следующем году.

Так, планируется завершить ремонт дороги Асино – Батурино и продолжить работы на трассах Мельниково – Кожевниково – Изовка, Бакчар – Подгорное – Коломино, Томск – Каргала – Колпашево. Также дородники приступят к обновлению автодорог Каргала – Батурино, Колпашево – Белый Яр и др.

Теги: владимир мазур, ремонт дорог, трассы, асфальтирование национальный проект


