Арестович* рассказал о сорванной встрече Путина и Зеленского 9 апреля 2022 года

На 9 апреля 2022 года была намечена встреча президентов России и Украины для подписания согласованных Стамбульских соглашений, но она была сорвана. Об этом рассказал бывший советник Зеленского Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов).

Инициатором отказа была украинская сторона. Как ранее говорил глава фракции Зеленского в Раде Давид Арахамия, все изменил визит в Киев премьер-министра Британии Бориса Джонсона, который убедил Зеленского, что надо продолжать воевать. Тот собрал по этому поводу совещание, на котором Арестович присутствовал. Он возражал, но больше всех возражал Арахамия. Но безуспешно.

На решение сорвать соглашение и сделать ставку на боевые действия повлияли три фактора: Буча (Арестович не упомянул о провокации), успешная оборона Киева и обещание большой военно-технической помощи. Вероятно, власти США и Британии пообещали, что с их помощью войска Зеленского нанесут поражение России и создадут выгодную для Киева переговорную позицию. Срыв соглашения Арестович назвал преступлением против Украины.

В феврале 2024 года президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и Украина готовы были прекратить боевые действия уже весной 2022 году, когда в Стамбуле практически все было оговорено. Но Запад заставил Украину воевать. Продолжение военного конфликта было решением Киева, а не Москвы.