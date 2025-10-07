В Югре руководитель строительной компании задолжал работникам 18 миллионов рублей

Нефтеюганским межрайонным следственным отделом завершено расследование уголовного дела в отношении руководителя общества с ограниченной ответственностью, осуществляющего деятельность в сфере строительства и ремонта бурового оборудования, сообщили Накануне.RU в пресс-службе следственного комитета Югры. Он обвиняется в невыплате заработной платы.

По версии следствия, в 2024 году обвиняемый допустил образование задолженности по заработной плате на сумму свыше 18 млн рублей перед 89 работниками предприятия.

В результате принятых следствием мер задолженность частично погашена. Для погашения оставшейся части следствием приняты обеспечительные меры - на имущество обвиняемого, стоимостью более 16 млн рублей, наложен арест.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.