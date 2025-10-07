07 Октября 2025
Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: Уралкалий

В Соликамске установлен памятный знак к 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей

В Соликамске при поддержке "Уралкалия" состоялось торжественное открытие памятного знака, установленного к 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе компании "Уралкалий".

На открытии присутствовали глава Соликамского муниципального округа Александр Русанов, директор по взаимодействию с органами власти "Уралкалий" Олег Калинский, ветераны и сотрудники компании, жители города. Архитектурный объект установлен на месте проходки солеразведочной скважины в Соликамске, где в ночь с 5 на 6 октября 1925 года геологическая экспедиция под руководством профессора Павла Преображенского открыла пласт сильвинита, положив начало калийной промышленности России.

Автор работы — пермский скульптор Илья Галиулин. Памятный знак представляет собой макет буровой вышки с рельефным изображением профессора Преображенского с картой месторождения в руках. Основная часть выполнена из сварной металлоконструкции на железобетонном постаменте, а рельефная — из композитного материала на основе эпоксидной смолы и кварцевого песка.

В Соликамске установлен памятный знак к 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей(2025)|Фото: Уралкалий

Глава Соликамского муниципального округа Александр Русанов отметил, что открытие Верхнекамского месторождения солей — одно из ключевых событий для Соликамска и Верхнекамья.

"Уралкалий", который разрабатывает месторождение, является основным градообразующим предприятием и крупнейшим работодателем, и сегодняшние успехи предприятия — это залог успеха Соликамска. Инициатива "Уралкалия" по установке памятного знака поможет сохранить историческую память и будет способствовать укреплению культурного и образовательного пространства города", - заявил он.

Директор по взаимодействию с органами власти ПАО "Уралкалий", депутат Законодательного Собрания Пермского края Олег Калинский сообщил о важности сохранения памяти первооткрывателей месторождения и уважении к их труду.

В Соликамске установлен памятный знак к 100-летию открытия Верхнекамского месторождения солей(2025)|Фото: Уралкалий

"Ровно сто лет назад в Соликамске было открыто Верхнекамское месторождение солей, которое по сей день играет ключевую роль в экономике региона и страны. Памятный знак, установленный на историческом месте, олицетворяет важнейшее событие в истории "Уралкалия", Прикамья и всей калийной промышленности России. Мы чтим память первооткрывателей, их труд, мужество и научное чутьё, которые позволили сделать невозможное возможным", - подчеркнул он.

Теги: соль, месторождение, скважина, Соликамск, Уралкалий


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

