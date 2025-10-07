В России произошла вспышка вируса Коксаки

В России зарегистрирована вспышка вируса Коксаки.

Его могли привезти туристы, отдыхавшие в теплых странах в бархатный сезон. Известно о заболевании во Владимире, Уфе, Тюмени, Архангельской области и Красноярском крае. Как правило, чаще болеют дети в возрасте до шести лет.

Вирус распространяется контактным и воздушно-капельным путем, а также через грязные руки, еду или воду.

При этом человек может заражаться несколько раз –– разными вариантами вируса. В отличие от многих других инфекций, стойкий иммунитет к Коксаки не формируется.

Россиянам советуют соблюдать правила гигиены, чаще мыть руки и обращать внимание на симптомы — при их появлении обращаться к врачу и проводить диагностику, сообщают "Известия".