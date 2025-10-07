Выдачи ипотеки на "вторичку" резко подскочили

В августе крупнейшие банки России зафиксировали заметный рост выдачи ипотечных кредитов на вторичное жилье.

Это связано с ожиданиями снижения ключевой ставки Центробанком РФ, однако участники рынка уже пересмотрели прогнозы по политике регулятора — темпы роста могут замедлиться. Как заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, пик интереса к "вторичке" пришелся на август, когда ключевая ставка находилась на уровне 18%. В сентябре регулятор снизил ее до 17%, что также поддержало интерес покупателей жилья.

Эксперт указал, что на рынке сохраняется ценовой дисбаланс: квадратный метр на "вторичке" стоит в среднем на 15–20% дешевле новостроек, а в ряде регионов, например, в ЦФО, разница достигает 80%. Это делает покупку готового жилья более привлекательной альтернативой.

Отмечается, что в текущем году многие россияне действовали стратегически: покупали жилье по сниженной цене в период относительного охлаждения рынка, рассчитывая к концу года провести рефинансирование на более выгодных условиях, сообщают "Известия".

Напомним, строящееся в России жилье оказалось в 1,5 раза дороже достроенного.