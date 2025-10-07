Банки нарушают закон о запрете на спам-звонки

Банки в России продолжают нарушать запрет на спам-звонки, несмотря на действующий закон.

На это пожаловались клиенты "Почта банка", ОТП, "Совкомбанка" и "Синары". Информацию подтверждают эксперты. С 1 сентября текущего года действует запрет на звонки без явного согласия клиента. Однако банки, страховщики и другие организации продолжают обзвоны. Хотя граждане нередко автоматически соглашаются на обработку данных при открытии счета, при отзыве согласия обзвоны должны быть прекращены.

Согласно закону, компании должны получать активное подтверждение согласия, например, через галочку в договоре или СМС. Однако клиенты жалуются, что даже после письменных отказов продолжают получать рекламные звонки. Финансовые организации обходят запрет, используя мобильные номера или представляя звонки как важные уведомления.

Как считают эксперты, причина нарушений заключается в дешевизне обзвонов и сложности перестройки процессов. Пожаловаться можно через "Госуслуги", фиксируя нарушения. За спам-звонки юридическим лицам грозит до 1 млн руб. штрафа, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что банки продают клиентам страховки с наценкой в 18 раз. Такие продукты часто оформляют вместе с потребительским кредитом.