Минэк предложил правила для проверки продавцов и товаров на маркетплейсах

В Министерстве экономического развития на совещании обсуждали механизм проверки лиц, которые хотят продавать товары или оказывать услуги посреднических цифровых платформ, и карточек товаров.

Согласно принятому в июле 2025 года ​​закону о регулировании платформенной экономики, обязанность проверять партнеров и карточки товаров появится у маркетплейсов с 1 октября 2026 года. Из подготовленной Минэком концепции порядка проверки следует, что юридические лица при регистрации на платформе должны будут предоставить наименование, ИНН, юридический адрес, контактные и другие данные. А цифровая платформа должна будет проверить, соответствуют ли они тем, что содержатся в Единой системе идентификации и аутентификации или Едином государственном реестре юрлиц.

Карточки товаров будут проходить процедуры проверки в зависимости от предъявляемых к ним требований: о госрегистрации, сведений о продукции, которая должна сертифицироваться, и о маркировке тех товаров, для которых она необходима. Причем особому контролю подвергнутся биологически активные добавки, пестициды и агрохимикаты, медицинские изделия и лекарства.

Сейчас решается, с одной стороны, какие сведения должны будут предоставлять партнеры-продавцы при регистрации на платформах и о предлагаемых ими товарах, и, с другой стороны — какой функционал должны обеспечить при этом сами платформы, сообщает Forbes.