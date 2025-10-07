Выплаты военным проиндексировали больше, чем планировалось

Кабмин России постановил проиндексировать отдельные выплаты военным на 7,6% вместо 4,5%, как планировалось ранее.

Это следует из постановления, опубликованного на официальном портале правовой информации. Таким образом, правительство РФ скорректировало первоначально планировавшийся уровень индексации в сторону увеличения.

Согласно документу, повышение выплат коснется не только действующих военнослужащих, но сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти, граждан, уволенных с военной службы, тех, кто проходит или проходил военные сборы или находится в добровольческих формированиях.