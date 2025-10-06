Путин обсудил с Нетаньяху сектор Газа

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Темами разговора стали текущее развитие событий на Ближнем Востоке, в том числе в контексте выдвинутого Президентом США плана по нормализации в секторе Газа. Владимир Путин подтвердил неизменную позицию России в пользу комплексного урегулирования палестинского вопроса на известной международно-правовой основе.

Кроме того, политики обменялись мнениями по другим региональным темам. В частности, речь зашла о поиске переговорных развязок по ситуации вокруг иранской ядерной программы и в дальнейшей стабилизации в Сирии. Накануне дня рождения Владимира Путина премьер-министр Израиля выразил ему самые добрые пожелания. Президент России поздравил Биньямина Нетаньяху и израильский народ с наступлением еврейского праздника Суккот, сообщает пресс-служба Кремля.