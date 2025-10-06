Сейчас россияне выглядят моложе своих родителей в их же возрасте - Мурашко

Представители новых поколений сейчас выглядят значительно моложе, чем их родители.

"Посмотрите на фотографии своих родителей в этом возрасте, которого вы достигли сейчас. И вы найдете большие отличия, что сейчас, по сути дела, в этом же возрасте родителей, вы выглядите значительно моложе", - цитирует ТАСС министра здравоохранения России Михаила Мурашко.

По его словам, существует множество программ, которые позволяют рассчитать реальный возраст человека. "Скажем, если посмотреть исследование, в 38 лет если оценивается биологический возраст, он может быть в развилке от 28 до 62 лет", - отметил министр.

Ранее вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова посулила россиянам жизнь продолжительностью 100-120 лет. По ее словам, "кто-то стареет очень быстро, кто-то стареет медленно", и у последних "есть достаточно большой потенциал уже сейчас" дожить до такого возраста.

"Это, кажется, фантастические цифры, но тем не менее они в некоторых регионах нашей страны и мира подвластны", - сказала чиновница.

В 2024 году ожидаемая продолжительность жизни в России сократилась довольно существенно - с 73,41 года до 72,84 года, это данные Росстата. Данных по гендерному признаку нет.