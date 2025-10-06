В Волгоградской области главе стройфирмы грозит срок за махинации с бюджетными миллионами

В Волгоградской области началось расследование обстоятельств трат денег на капремонт расположенной в городе Волжский МОУ СШ № 32 "Эврика-развитие".

В декабре 2023 г. школа и ООО "Азимут" заключили контракт на капремонт и оснащение здания школы. Подрядчик работы в установленный срок не выполнил, сейчас строительная готовность объекта составляет 20%. Заказчик в одностороннем порядке расторг договор. По версии следствия, поступившие из бюджета 52,7 млн руб. гендиректор фирмы-подрядчика Кирилл Шорохов перевёл на личные банковские счета и использовал по своему усмотрению.

Возбуждено уголовное дело. Шорохов арестован, сообщает прокуратура Волгоградской области.