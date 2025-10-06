Матвиенко попыталась объяснить, кто из неработающих россиян будет платить взносы в ФОМС, но не смогла

Спикеру Совета Федерации Валентине Матвиенко пришлось комментировать ее резонансное предложение обязать неработающих россиян платить взносы в ФОМС. Она пообещала, что "будут учтены интересы разных слоев населения, в том числе домохозяек", но как это будет сделано, по каким принципам будет идти отбор и как домохозяйки будут доказывать, что они домохозяйки – Матвиенко не пояснила.

Зато взяла на себя ответственность и признала, что предлагаемая мера – непопулярная.

"Никто не любит непопулярных мер. Я их озвучила, потому что делала это осознанно. Поэтому еще раз хочу сказать: мы никаких непродуманных решений в ущерб населению никогда не примем. Общество должно себе ответить, как правильно в этой ситуации поступить. Мы найдем такое решение совместно, безусловно. <…> Коллеги, мы будем очень взвешенно подходить. Ждем, какие еще будут предложения. Как правило, хватаются, делают из этого сенсацию. Нет, это решение перезрело", - заявила Матвиенко на парламентских слушаниях по бюджету на 2026 год.