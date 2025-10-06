06 Октября 2025
Армия и ВПК Владимирская область
Фото: Денис Мельниченко

Александр Авдеев дал старт 2 очному модулю обучения в рамках программы Владимирской области «Герои-33»

Во Владимирской области стартовал очередной очный модуль программы развития для ветеранов специальной военной операции «Герои-33». Программа модуля посвящена вопросам обучения по экономике и финансам.

«Второй блок неслучайно назначен на осень. Сейчас идёт наиболее активная фаза работы над формированием областного бюджета на следующий год и плановый период 2027 – 2028 годов. Для участников программы – это возможность посмотреть, как всё происходит на практике. Деньги – вещь не абстрактная, и каждый рубль – это большая ответственность и целая наука», – подчеркнул Губернатор Александр Авдеев.

(2025)|Фото: Денис Мельниченко

Глава региона также отметил, что для гармоничного развития территорий необходима командная работа с муниципалитетами, предприятиями и организациями. Только в этом случае все позитивные изменения на пользу жителям будут происходить намного быстрее.

Участники программы уже успели пройти первые стажировки в органах власти, на предприятиях и в организациях под руководством наставников. Кто-то уже получил предложения о трудоустройстве. Трое из «Героев-33» победили на муниципальных выборах и теперь займутся депутатской работой.

(2025)|Фото: Денис Мельниченко

«Многие из вас уже окунулись в практическую работу, посмотрели, как работают органы власти, местное самоуправление на местах, что-то для себя почерпнули. Любая информация, которая попадает в голову, обрабатывается и бывает востребована. И даже если это произойдёт не сразу, то со временем она обязательно найдёт своё применение в жизни», – напутствовал «Героев-33» Александр Авдеев.

Обучение участников первого потока программы продлится до конца весны 2026 года, оно проходит по блокам: «Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Государственное и муниципальное управление», «Современные технологии в управлении». В каждом из четырёх очных модулей предусмотрены мастер-классы, тренинги на развитие надпрофессиональных компетенций, различные мастерские и разработка проектов, а также мероприятия на сплочение и командообразование, посещение модернизированных социальных объектов и предприятий. Выпускники получат диплом о профессиональной переподготовке по специальности «Государственное и муниципальное управление». Их трудоустройство будет осуществляться с учётом профильного образования, трудового и служебного опыта, а также успехов в ходе обучения.

Теги: александр авдеев, герои 33, модуль обучения, наставники, ветераны


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

