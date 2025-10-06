ВСУ вновь нанесли ракетный удар по Белгороду, погиб мужчина

ВСУ вновь нанесли ракетный удар по Белгороду, один мужчина погиб, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Он погиб на рабочем месте, помогая справиться с последствиями предыдущего обстрела", - уточнил глава региона в Telegram-канале.

Кроме того, еще один мужчина ранен. У него проникающее осколочное ранение легкого, он в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

Гладков добавил, что в результате удара по объекту инфраструктуры в Белгороде на ряде улиц наблюдаются проблемы с электричеством.

5 октября регион подвергся атаке ВСУ, из-за чего начались перебои с электроснабжением. Также сообщалось, что в некоторых районах города начались перебои с водоснабжением.