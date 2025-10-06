Патрушев рассказал Путину, как в России решают проблемы аграриев

Президент Владимир Путин провёл встречу с вице-премьером Дмитрием Патрушевым. Темами разговора стали реализация нацпроекта "Экологическое благополучие", вопросы АПК, подготовка кадров для аграрного сектора и госпрограмма по развитию сельских территорий.

Шесть лет сборы зерновых в России стабильно превышают млн т. Это во многом стало возможным благодаря системной поддержке государства и внедрению передовых технологий, сказал Патрушев.

"Проблемы, с которыми сельхозпроизводители сталкивались в предыдущее время, решаются в дежурном порядке, я так понимаю, да?" - спросил Путин.

Патрушев ответил, что власти обращают внимание на те проблемы, которые возникают, и пытаются оперативно на них реагировать.

"В принципе, у нас ситуация по стране неоднородна, но я думаю, что Вы знаете, у нас была засуха в южных регионах. К Вам обращались из Ростовской области, что необходимо поддержать аграриев, которые не добрали урожай в связи с неблагоприятными погодными условиями. Думаю, мы это сделаем вместе с губернатором, продумаем механизмы, которые позволят финансовое состояние сельхозтоваропроизводителей в тех регионах, где это необходимо, поддержать", - цитирует Патрушева пресс-служба Кремля.

Встреча прошла на фоне того, что ранее совладелец Ростсельмаша Константин Бабкин сообщал, что на заводе и у дилеров стоит нераспроданным полугодовой запас тракторов и комбайнов. И это несмотря на то, что Минсельхоз РФ заявлял об огромном дефиците сельхозтехники на полях – по оценкам ведомства, аграриям не хватает 65 тыс. тракторов и 34 тыс. комбайнов. Руководство Ростсельмаша неоднократно заявляло, что основной причиной падения спроса является высокая стоимость кредитов. Несмотря на сложную ситуацию, российский Минфин не готов увеличивать субсидирование сельскохозяйственного машиностроения в рамках бюджета этого года.