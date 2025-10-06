Евгений Солнцев и Петр Фрадков подписали соглашение о сотрудничестве Оренбуржья с ПСБ

"Соглашение о сотрудничестве подписали в Орске вместе с Петром Михайловичем Фрадковым, председателем банка ПСБ, главой Всероссийской федерации лёгкой атлетики", - сообщил в своем телеграмм-канале губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев.

Подписанное сторонами соглашение охватывает различные сферы и направлено на социально-экономическое развитие Оренбургской области.

Так, например, до конца 2025 года при поддержке банка ПСБ планируется запустить второй сезон обучения для ветеранов СВО - «СВОй бизнес - дело героев!». Этот проект является частью региональной кадровой программы «Герои Оренбуржья».

"Уже сейчас среди вернувшихся бойцов есть желающие пройти обучение. Напомню, первый сезон предпринимательской программы был завершён в Оренбуржье весной. 28 ветеранов получили гранты на реализацию бизнеса. Проект востребован, и, безусловно, его нужно продолжать", - подчеркнул Евгений Солнцев.

Также в ходе совещания обсуждали вопросы развитие спортивной инфраструктуры в Оренбуржье, проведение различных массовых мероприятий в регионе.

"Вместе пришли к выводу, что в 2027 году Оренбуржье сможет стать центром всероссийских соревнований по лёгкой атлетике", - сообщил Евгений Солнцев.