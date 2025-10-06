20-летний защитник "Автомобилиста" признан лучшим новичком недели в КХЛ

Молодой защитник екатеринбургского ХК "Автомобилист" Даниил Карпович признан лучшим новичком четвертой недели чемпионата КХЛ сезона-2025/26.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе уральского клуба, решение принято комиссией Континентальной хоккейной лиги. На минувшей неделе 20-летний игрок обороны принял участие в двух победных матчах "Автомобилиста". Карпович набрал в них одно (0+1) очко с показателем полезности +5. Также на его счету четыре силовых приема.

Стоит отметить, что на звание лучшего новичка номинируются игроки 2004 года и моложе, суммарно проведшие в предыдущих сезонах не более 20 игр в КХЛ.

Напомним, что уже сегодня вечером "Автомобилист" проведет выездной матч против омского "Авангарда".