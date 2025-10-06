Повышение НДС будет стоить роста инфляции на 1% - Силуанов

Повышение ставки НДС с 20% до 22% может привести к росту инфляции на 1%, заявил министр финансов России Антон Силуанов.

По словам министра, этот рост учтен в прогнозах индексации зарплат и социальных выплат населению.

Силуанов отметил, что повышение принесет в бюджет 2,3 трлн руб., и это будет способствовать возможному снижению ключевой ставки Центральным банком (хотя ЦБ всегда ставит показатели инфляции на первое место при определении размера ставки). Силуанов же делает далеко идущие прогнозы: снижение регулятором ставки приведет к повышению темпов экономического роста и, как результат, к росту доходов населения. Другими словами, увеличение налогов пополнит карманы граждан.

ЦБ успокаивает себя и окружающих, вспоминая, что в 2019-м году ставка НДС тоже повышалась на 2%, и тогда инфляция выросла из-за этого фактора всего на 0,7%. Правда, тогда ключевая ставка была в районе 7,5% (сейчас – 17%), и экономика росла на фоне благополучных условий (COVID и СВО были еще впереди).