Моор открыл в ТюмГУ стратегическую сессию по определению направлений развития региона

Губернатор Тюменской области Александр Моор открыл в Тюменском государственном университете стратегическую сессию по определению направлений развития региона. Об открытии стратегической сессии Моор сообщил в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

В работе стратегической сессии участвуют заместители губернатора, директора департаментов правительства области, депутаты, представители администрации города Тюмени, предприниматели и общественники.

"Важно смотреть вдаль, на десятилетия вперед, не останавливаясь на текущей повестке. При этом – быть реалистами, опираться на возможности, которыми уже располагаем, но и не бояться ставить амбициозные цели. Такая работа требует честного разговора, открытого обмена мнениями, конкретных шагов. Только так можно выработать стратегию, которая станет надежной опорой для развития региона. Наше будущее – это задача каждого", - сообщил Александр Моор.

Сессия будет проходить в течение двух дней в Тюменском государственном университете. Участникам предстоит определить основные направления в рамках разработки проекта стратегии социально-экономического развития до 2050 года.