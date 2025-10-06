Арестович* заявил, что отдал бы России все воссоединившиеся регионы

Бывший советник Зеленского Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов) заявил, что отдал бы России Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, если бы его избрали президентом Украины.

Он рассказал, что сразу поехал бы в Москву, чтобы провести ревизию всех отношений с 1991 года.

"Я полон решимости сменить направление внутренней и внешней политики Украины. Украина больше никогда не будет представлять угрозы для Российской Федерации со своей территории. Я постараюсь обеспечить такие условия на время своей каденции и заложить преемственность политики", - рассказал Арестович в интервью Ксении Собчак.

Что касается урегулирования нынешнего конфликта, то он отдал бы все воссоединившиеся с Россией регионы, но без дипломатического признания этого шага. Чтобы заключить не договор, а "длящееся мирное соглашение". Должен быть отвод войск и заморозка конфликта по линии соприкосновения. После этого он готов признать символическое единство русских, украинцев и белорусов и даже провести совместный молебен с президентом РФ о погибших, а также возложить цветы российским солдатам, ожидая такого же шага в ответ.

Из его слов ясно, что Арестович не готов признать конституционные границы России и не хочет уступать Херсон и Запорожье. Он за "корейский сценарий", о чем сам и сказал, приведя в пример фактическую границу между КНДР и Южной Кореей.

По опросам, большинство украинцев готовы отказаться от территориальных претензий к России ради мирного урегулирования конфликта. Вероятно, Арестович реагирует на настроения украинцев. Он стал резко критиковать Зеленского и его ставку на продолжение боевых действий с конца 2023 года, когда покинул Украину. После этого он неоднократно призывал договориться на условиях России.