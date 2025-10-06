Россияне опасаются ограничения свободы слова в интернете - опрос

В Госдуме попытались объяснить страх россиян столкнуться с ограничением свободы слова через регулирование цифрового контента. Правда, нельзя сказать, что объяснение получилось полностью вразумительным.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, в ходе которого собрал главные "цифровые" страхи россиян. Их разделили на три группы: сильные страхи, средние страхи и угрозы, которых, кажется, всерьез никто не опасается.

Страх "ограничение свободы слова через регулирование цифрового контента" попал в категорию средних страхов с индексом 26 баллов (для сравнения, максимальный страх граждан – утечка персональных данных – набрал 51 балл). Социологи попросили прокомментировать эти результаты зампреда комитета Госдумы по информполитике Антона Горелкина ("Единая Россия").

Горелкин связал страх ограничения свободы слова с теми законами, которые сейчас принимаются парламентом. Они, в свою очередь, как считает депутат, нужны для защиты граждан от различных опасностей.

"Все действия государства сегодня обусловлены и понятны, для чего и что мы делаем в силу международной ситуации и в силу того, что мы планируем построить безопасную цифровую среду. Нам должно быть безопасно в цифровой среде, как и в офлайн среде", - заявил Горелкин.