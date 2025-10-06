Сергей Кравчук посетил обновленные дворы Хабаровска. В этом году 183 объекта благоустроят по разным программам

Накануне глава города Хабаровска проинспектировал дворы, обустроенные за счет бюджетов разных уровней, а также пообщался с одним из победителей конкурса «Лучший двор».

В этом году в Хабаровске 183 двора будут обновлены по разным программам. Средства выделяются из федерального и краевого бюджетов, а также из городской казны. В реализации части проектов могут поучаствовать и собственники. По линии ЖКХ все мероприятия по благоустройству дворовых территорий выделены в отдельную муниципальную программу «Формирование современной городской среды», в рамках которой в 2025 году планируется выполнить работы по благоустройству 53 объектов: это программа «Благоустройство дальневосточных дворов», капремонт и ремонт дворов и проездов к ним, и предоставление муниципальных грантов. Кроме того, в 2025 году ТОСами города реализуются 130 проектов.

«Особое внимание уделяется программе «Благоустройство дальневосточных дворов» нацпроекта «Жилье и городская среда», который инициировал президент России Владимир Владимирович Путин. Программу поддержал губернатор Хабаровского края Дмитрий Викторович Демешин. В ее рамках в этом году планируется обновление 7 дворовых территорий с общим бюджетом 50,3 миллиона рублей», - сообщил градоначальник.

Один из таких дворов Сергей Кравчук посетил во время рабочей поездки.

«Муниципальные гранты стали эффективным инструментом поддержки инициатив жителей. Для получения гранта собственникам необходимо провести общее собрание, определить объем работ и процент софинансирования. Успешные примеры реализации таких проектов», - прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Глава города подчеркнул, что все работы выполняются с учетом современных требований к благоустройству и обязательно предусматривают доступность для всех категорий граждан. Особое внимание уделяется использованию отечественных материалов и строгому контролю качества выполняемых работ.

Важным элементом обновления городской среды стал конкурс «Лучший двор», который проводится в Хабаровске с 2002 года. В этом году на конкурс, который проводился по пяти номинациям, поступило 211 заявок от 161 многоквартирного дома.

С победителем в одной из номинаций, а именно – «Лучший дом ТСЖ» познакомился Сергей Кравчук в ходе своего объезда.