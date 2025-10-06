06 Октября 2025
Общество Хабаровский край
Фото: khv27.ru

Сергей Кравчук посетил обновленные дворы Хабаровска. В этом году 183 объекта благоустроят по разным программам

Накануне глава города Хабаровска проинспектировал дворы, обустроенные за счет бюджетов разных уровней, а также пообщался с одним из победителей конкурса «Лучший двор».   

В этом году в Хабаровске 183 двора будут обновлены по разным программам. Средства выделяются из федерального и краевого бюджетов, а также из городской казны. В реализации части проектов могут поучаствовать и собственники. По линии ЖКХ все мероприятия по благоустройству дворовых территорий выделены в отдельную муниципальную программу «Формирование современной городской среды», в рамках которой в 2025 году планируется выполнить работы по благоустройству 53 объектов: это программа «Благоустройство дальневосточных дворов», капремонт и ремонт дворов и проездов к ним, и предоставление муниципальных грантов. Кроме того, в 2025 году ТОСами города реализуются 130 проектов.

«Особое внимание уделяется программе «Благоустройство дальневосточных дворов» нацпроекта «Жилье и городская среда», который инициировал президент России Владимир Владимирович Путин. Программу поддержал губернатор Хабаровского края Дмитрий Викторович Демешин. В ее рамках в этом году планируется обновление 7 дворовых территорий с общим бюджетом 50,3 миллиона рублей», - сообщил градоначальник.

Один из таких дворов Сергей Кравчук посетил во время рабочей поездки. 

(2025)|Фото: khv27.ru

«Муниципальные гранты стали эффективным инструментом поддержки инициатив жителей. Для получения гранта собственникам необходимо провести общее собрание, определить объем работ и процент софинансирования. Успешные примеры реализации таких проектов», - прокомментировал мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

(2025)|Фото: khv27.ru

Глава города подчеркнул, что все работы выполняются с учетом современных требований к благоустройству и обязательно предусматривают доступность для всех категорий граждан. Особое внимание уделяется использованию отечественных материалов и строгому контролю качества выполняемых работ.

(2025)|Фото: khv27.ru

(2025)|Фото: khv27.ru

Важным элементом обновления городской среды стал конкурс «Лучший двор», который проводится в Хабаровске с 2002 года. В этом году на конкурс, который  проводился по пяти номинациям, поступило 211 заявок от 161 многоквартирного дома.

(2025)|Фото: khv27.ru

С победителем в одной из номинаций, а именно – «Лучший дом ТСЖ» познакомился Сергей Кравчук в ходе своего объезда.

 

