Аграрии Тюменской области бьют рекорды уборочной кампании

Аграрии Тюменской области бьют рекорды уборочной кампании, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

В Заводоуковском округе сельхозпроизводители намолотили 2 000 000 центнеров зерна. Это лучший результат за последние 14 лет, отметила глава муниципалитета Светлана Касенова.

"Нашим механизаторам предстоит обмолотить еще около 8 000 гектар, есть вероятность, что мы побьем рекорд 2011 года. И для заводоуковской земли этот год может стать самым урожайным, по имеющимся данным за последние 30 лет. Ранее я рассказывала вам о показателях урожайности на отдельных полях "Согласие". У этого предприятия лучшая средняя урожайность в округе на ячмене и овсе. Сегодня стало известно еще об одном рекорде: "МСК" "Арсиб Агро" зафиксировали на одном из полей урожайность 82 ц/га на пшенице! Лучшая средняя урожайность на пшенице среди местных предприятий на полях "Центральное" - 60,5 ц/га", - заявила она.

Средняя урожайность по округу составляет 41,5 центнеров с гектара. В Тюменской области, по данным департамента АПК региона на 6 октября, обмолочено 516 200 гектаров зерновых и зернобобовых культур. Собрано 1 549 700 тонн с урожайностью 30 центнеров с гектара.

Напомним, ранее сообщалось, что в Ишимском округе аграрии добились урожайности зерновых 73 центнера с гектара. В среднем по региону урожайность оценивается в 30 центнеров с гектара.

Рекорд — результат работы агрохолдинга "Юбилейный" в партнерстве с компанией "Щелково Агрохим".