Матвиенко предложила обязать неработающих россиян платить за страховку ОМС

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что все неработающие без уважительной причины россияне должны платить за себя страховые взносы в ФОМС. Об этом она заявила на парламентских слушаниях, посвященных бюджету России на 2026 год.

Она предложила уже в ближайшее время проработать вопрос Минфину совместно с профильными парламентскими комитетами. Пока неизвестно, могут ли быть внесены изменения такого рода в законодательство уже в 2026 году.

"Среди неработающих граждан много людей трудоспособного возраста, которые могли бы работать и платить страховые взносы. Они не платят за страховку ОМС. Нужно скорректировать подходы, не нарушая права граждан, прописанные в Конституции. Но надо разгрузить региональные бюджеты от этой дополнительной нагрузки", – заявила Матвиенко.

"У нас огромные расходы бюджета на неработающее население. Понятно, что есть пенсионеры, дети, инвалиды. К ним вопросов нет. Но когда молодые и здоровые нигде не работают – это либо теневая занятость, либо просто не хотят работать. Тогда вопрос – за счет каких источников они живут? Если у них какие-то проблемы со здоровьем – тогда, может, им в социальные органы обратиться?" – возмутилась Матвиенко.

Спикер палаты заявила, что в среднем работодатель по стране платит за одного работника страховых взносов на 45 тыс. руб. в год. Также, по ее данным, только в Москве 700 тыс. неработающих, которые "могут хотя бы два месяца поработать, чтобы обеспечить взносы за себя".

"Это никакое не нарушение Конституции. Получается, что люди работающие содержат огромное количество неработающих. Любой здоровый человек может заплатить 45 тыс. руб. в год за страховку. Это не большие, не колоссальные средства", – резюмировала Матвиенко.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что Москва платит 180 млрд руб. за неработающее население в фонд обязательного медицинского страхования, и это является проблемой, поскольку "стимулирует граждан не работать".