В Сибири "увели" 90 миллионов, завысив цену на битум

В Красноярске началось расследование обстоятельств хищения 90 млн руб. при заключении контракта на поставку нефтепродуктов для нужд дорожной организации. По делу проходят бывший заместитель генерального директора по материально-техническому обеспечению АО "Краевая дорожно-эксплуатационная организация" и директор коммерческой компании.

По версии следствия, 15 апреля 2024 г. АО "КрайДЭО" и коммерческая компания договорились о поставке битума, мазута и сырой нефти. Цена договора – 400 млн руб., а стоимость единицы товара – 29 тыс. руб.

Подозреваемые не позднее 23 мая 2024 г. незаконно помогли заключению дополнительного соглашения к договору, согласно которому, цена за единицу битума была увеличена с 29 до 46 тыс. руб. Реального увеличения цены не было. Потом бухгалтерия АО "КрайДЭО" заплатила директору коммерческой компании 90 млн руб. сверх того, что было написано в договоре.

Директор коммерческой компании доставлен из Москвы в Красноярск для проведения с ним следственных действий. Он задержан и арестован. Бывший заместитель генерального директора АО "КрайДЭО" отправлен под домашний арест, сообщает управление СКР по Красноярскому краю и Хакасии.