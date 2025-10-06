На Урале туристка засудила МВД из-за печати загранпаспорта

На Среднем Урале суд взыскал с МВД в пользу туристки более 100 тысяч рублей. Причиной стали так называемые микрокляксы в загранпаспорте.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, в сентябре 2024 года жительница поселка Лобва купила тур в Египет за 93 тысячи рублей. 29 декабря она собиралась вылететь в Хургаду, но при паспортном контроле в аэропорту Екатеринбурга ее загранпаспорт изъяли. Пограничники обнаружили в документе, как им показалось, постороннюю приписку: в графе "фамилия" черной ручкой будто бы была дописана буква "Д".

В итоге паспорт признали недействительным. Женщина не смогла улететь в Египет и понесла убытки, за возмещением которых обратилась с иском в суд. Проведенная экспертиза показала, что в ее загранпаспорт не вносились изменения, но при печати частицы тонера размазались по бумаге и появились микрокляксы.

Верхотурский районный суд посчитал это небрежностью паспортно-визовой службы. С МВД за счет казны РФ в пользу туристки взыскано 93 тысячи рублей возмещения убытков за несостоявшийся тур, 10 тысяч компенсации морального вреда и 7 тысяч расходов по уплате госпошлины – всего 110 тысяч рублей.