Первоклассница несколько дней просидела взаперти с телом мертвой матери

Первоклассница несколько дней просидела взаперти с телом мертвой матери, сообщает 72.RU со ссылкой на источники.

Тело женщины нашли в квартире, в центре города, 5 октября. Сообщается, что девочка думала, что ее мама спит или просто лежит. Она не отвечала на телефон мамы и не открывала двери никому из-за своей детской боязни. Но поскольку женщина не выходила на связь, то ее близкая подруга пришла к ней домой. Ребенок открыл двери в квартиру, где та и нашла женщину. По какой причине умерла женщина — доподлинно не известно.

По факту обнаружения тела женщины проводится процессуальная проверка. При осмотре внешних признаков криминальной смерти не установлено.

По данным департамента социального развития Тюменской области, ребенок находится в социальном центре. С ним работают специалисты.