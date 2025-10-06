Александр Авдеев посетил СШОР по боксу во Владимире и сообщил о грядущем обновлении здания учреждения

Губернатор Александр Авдеев во время посещения Спортивной школы олимпийского резерва по боксу во Владимире пообщался с руководителем и тренерским составом учреждения.

На данный момент школа бокса находится в Перекопском городке, в здании бывшей казармы 10-го Малороссийского гренадёрского полка 1912 года постройки. Спортшкола здесь базируется, начиная с 90-х годов прошлого века. На протяжении многих лет для поддержания подходящих условий для подготовки спортсменов из областного бюджета и федерации бокса региона поступало финансирование, велись ремонтные работы.

Однако сейчас учреждение необходимо обновить основательно – руководство СШОР по боксу уже подготовило проектно-сметную документацию на ремонт внутренних помещений и капитальный ремонт крыши. Министерство физической культуры и спорта Владимирской области предусмотрело выделение средств на ремонт.

За период работы школы сотни владимирских ребят прошли спортивную подготовку, здесь подготовлены 8 мастеров спорта международного класса. Воспитанники школы становились чемпионами России и Европы по боксу, десятки из них в разное время входили в состав сборной страны.

«Школа по боксу с богатой историей, и, конечно, надо сохранять эти традиции. Принято решение провести ремонт, создать хорошие условия и сделать прилегающую территорию удобной для занятия спортом на улице – не только воспитанникам школы, но и жителям соседних дворов. Обустроим тротуары, сделаем подсветку, отремонтируем фасад здания – оно историческое, интересное, поэтому должно стать украшением этого квартала», – сообщил Александр Авдеев.

Ремонтные работы планируется начать уже в следующем году, сообщает пресс-служба Правительства Владимирской области.