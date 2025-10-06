Генсек СЕ: Ведется работа над спецтрибуналом против России

В Евросоюзе работают над созданием так называемого "спецтрибунала" против России, об этом заявил генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе.

Однако, по его словам, этот процесс упирается в вопрос финансирования, поскольку для работы этого "спецтрибунала" нужны деньги от государств-членов ЕС или от партнеров. Как пишет "РБК-Украина", Берсе выразил надежду, что вскоре получится "профинансировать первый шаг".

Напомним, в феврале в МИД РФ прокомментировали сообщения западных СМИ о том, что Евросоюз и Совет Европы согласовали с Киевом основные параметры будущего "спецтрибунала по агрессии против Украины". В ведомстве подчеркнули, что в соответствии со ст.39 Устава ООН полномочиями определять существование акта агрессии обладает исключительно Совет Безопасности ООН.