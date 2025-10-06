Городская комиссия положительно оценила обновление по улице Чижеского в Калуге

В Калуге приняты ремонтные работы по улице Чижевского.

В составе комиссии итоги ремонта оценили председатель Думы городского округа города Калуги Юрий Моисеев, депутаты Думы и временно исполняющий полномочия главы городского округа города Калуги Дмитрий Денисов.

Всего работы выполнены на общей площади более 10 000 кв. м. Вдоль проезжей части обустроены тротуары и установлены пешеходные ограждения. Комиссия не выявила нареканий по качеству уложенного асфальтового покрытия и тротуарной плитки.

«Уверен, что жители прилегающих домов и калужские автолюбители по достоинству оценят произошедшие изменения. Ремонт этой дороги и её благоустройство были долгожданными, что делает проделанную работу особенно значимой. Кроме того, в рамках благоустройства вдоль всей дороги были высажены новые деревья взамен старых, поражённых вредителями. Вместе с коллегами высадили несколько кленов напротив здания пожарной части МЧС», – прокомментировал Юрий Моисеев.