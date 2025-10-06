В Дагестане задержали троих пособников бизнесмена Сулейманова

Как минимум трое пособников бизнесмена Ибрагима Сулейманова, который является фигурантом уголовного дела об организации убийств, задержаны в Дагестане. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

Задержанные подозреваются в причастности к покушению на убийство, которое произошло в 2021 году. Его организатором следствие считает Сулейманова. Убийство подельники до конца не смогли довести, их жертва осталась жива.

Ранее Басманный районный суд Москвы арестовал Сулейманова на два месяца. Он не признает вину по уголовному делу об организации двух убийств и одного покушения на убийство. СМИ писали, что проверяется информация о причастности Сулейманова к убийству председателя профсоюзного комитета авиакомпании "Внуковские авиалинии" Геннадия Борисова.