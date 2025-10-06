06 Октября 2025
Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Минэк возложил ответственность за замедление экономики на высокие процентные ставки

Министр экономического развития России возложил ответственность за снижение ВВП на высокие процентные ставки.

По словам Максима Решетникова, высокие ставки снизили рентабельность предприятий, будущих инвестиций и повлияли на потенциал роста. И сейчас основным риском для экономики, считает министр, является траектория смягчения ключевой ставки Центральным банком.

"В результате совместных усилий правительства и Банка России наблюдаем постепенное замедление инфляции - сейчас она снизилась до 8%. Обратная сторона этого процесса - жизнь в условиях высоких ставок. Это уже сказалось на показателях предприятий, привело к сокращению прибыли, снижению уровня рентабельности, а, следовательно, и будущих инвестиций. То есть напрямую это сейчас влияет на потенциал роста экономики", - цитирует Решентикова "Интерфакс".

Ранее Минэкономразвития представил обновленный макроэкономический прогноз – он очень пессимистичен по сравнению с весенним. Но даже для достижения его сдержанных показателей сохраняются риски.

"Внешние [риски] - потенциальное снижение цен и спроса на товары российского экспорта. Это возможно как из-за замедления мировой экономики, так и из-за новых санкций, в том числе вторичных. Ключевым из внутренних рисков остается траектория смягчения денежно-кредитных условий и их влияние на инвестиционную и потребительскую активности. Все это учтено в консервативном варианте прогноза", - считает Решетников.

Прогноз по росту экономики в 2025 году снижен до 1% против 2,5% в апрельском прогнозе и против 4,3% роста в 2024 году.

Теги: максим решетников, ввп, ключевая ставка


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

