Бастрыкин поручил возбудить дело о нелегальном притоне с мигрантами в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин обратил внимание на нелегальный притон с мигрантами в Екатеринбурге. Он поручил возбудить уголовное дело по ситуации.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, стало известно, что в одной из квартир дома на улице Бардина в уральской столице организован незаконный притон, в котором живут мигранты. Жильцы дома сообщают о регулярном нарушении порядка постояльцами "нехорошей квартиры". Также утверждается о непринятии мер со стороны правоохранительных органов в ответ на поступившие обращения.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по ситуации. Также главе СКР будет представлен доклад о ходе его расследования.

Напомним, ранее Бастрыкин запросил доклад о нападении приезжего на девушку в одном из кафе Екатеринбурга.