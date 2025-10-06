СМИ: Сделка по новым С-400 будет завершена до визита Путина в Индию

Индия ведет переговоры с Россией о закупке пяти дополнительных партий зенитно-ракетных комплексов С-400, сообщает газета Hindustan Times. С этой целью руководство министерства обороны Индии встретится с российскими коллегами на этой неделе.

По информации издания, сделка будет завершена до визита президента РФ Владимира Путина в Индию в декабре. Источники отмечают, что принципиальной договоренности о стоимости дополнительных систем стороны уже достигли, пишет РИА Новости.

В августе сообщалось, что Индия намерена ускорить поставки российских зенитных комплексов С-400, для этого (в том числе) в Москву прибыла индийская делегация во главе с советником премьер-министра страны по нацбезопасности.

Ранее индийские военные заявляли, что закупленные ранее у России С-400 сыграли огромную роль в конфликте Индии с Пакистаном весной 2025 года, тогда комплексы защищали от ракетных ударов приграничные индийские города.