На Камчатке пропавшие туристы вышли на связь

Шесть человек, которые на Камчатке уехали в лес и пропали, живы. Об этом сообщили ТАСС в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве уточнили, что туристы подъезжают к поселку Северные Коряки, с ними все в порядке. 3 октября они уехали в район урочища "Аквариум". 5 октября группа должна была вернуться, но пропала. Спасатели направилась в район урочища в Елизовском районе. Сегодня туристы сами вышли на связь.

Ранее на Камчатке спасатели эвакуировали единственную выжившую участницу восхождения на вулкан Вилючинский. Двое спутников девушки – мужчина и женщина - погибли, сорвавшись со склона.