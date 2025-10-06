Ростех избавится от доли в бывшем экспортёре авиазапчастей

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в госкорпорацию Ростех) хочет продать через торги 15% акций "Авиаэкспорта", с 1960-х годов занимавшегося продажей за рубеж запчастей для гражданских самолётов.

Торги назначены на 14 октября. Стартовая цена продаваемой доли – 336 млн руб., говорится на сайте дочерней компании Ростеха "РТ-Капитал".

Внешнеэкономическое объединение "Авиаэкспорт" создано в 1961 г. Оно занимается продвижением продукции отечественной авиационной промышленности гражданского назначения за рубеж, повышением её конкурентоспособности на мировом рынке и созданием благоприятных условий для дальнейшего развития научного, промышленного, экономического потенциала нашей страны и укрепления ее позиций в международном экономическом и научно-техническом сотрудничестве.