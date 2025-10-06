СМИ: Высшее руководство Apple может полностью обновиться

Высшее руководство компании Apple может практически полностью обновиться в ближайшие пять лет – из-за "преклонного" возраста" топ-менеджеров, такие слухи ходят на рынке, утверждает издание AppleInsider.

Ранее агентство Bloomberg писало, что свой пост с большой вероятностью покинет Тим Кук (64 года), глава компании. Его преемником называют главу отдела разработки аппаратного обеспечения Джона Тернуса. Сам же Кук может остаться в Apple, но в качестве председателя совета директоров.

AppleInsider пишет, что хотя формально возраст топ-менеджеров Apple – 50-60 лет – нельзя назвать пенсионным, в бизнес-среде отставки по достижению этих отметок довольно распространены.

Тернус, которого прочат в преемники Кука, является самым молодым в руководстве компании – ему 50 лет. И он занял свой пост в 2021 году. Еще один относительно молодой новичок – финансовый директор Кеван Парекх, ему 53 года и он был назначен в 2024 году. Остальные же занимают свои посты много лет, если не десятилетий. "Состав команды ничем не отличается от того, что было десять лет назад, когда Apple впервые представила Apple Watch", - отмечает издание.